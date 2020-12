Christmas In The Wizarding World: l’invito di Liam Payne

[CS] Le festività natalizie sono finalmente arrivate, e quindi è tempo di abbracciare la gioia del Christmas In The Wizarding World. Per festeggiare, il Wizarding World presenta Deck The Great Hall, un’esperienza digitale interattiva che offre ai fan un nuovo modo per divertirsi e stare in contatto.

Deck The Great Hall invita i fan di tutto il mondo di Harry Potter e Animali fantastici ad addobbare l’iconica sala di Hogwarts, ma in un modo unico: la magia prenderà vita attraverso messaggi speciali. I fan potranno inviare i loro auguri ad amici, familiari e alla community attraverso delle candele magiche galleggianti. Una volta inviata, ogni candela porterà un proprio messaggio, sollevandosi fino al soffitto della Sala Grande ed emanando una luce calda in tutta la sala. Più messaggi verranno inviati, più la luce si intensificherà.

Ogni candela è numerata, quindi i partecipanti potranno individuare dei messaggi specifici o semplicemente scorrere e curiosare gli auguri degli altri fan. Oltre ad accendere le candele, i fan potranno mostrare il loro senso di appartenenza scegliendo delle palline colorate per decorare scintillanti alberi di Natale con il tema della loro Casa.

Liam Payne, fan di Harry Potter da una vita e orgoglioso Grifondoro, ha oggi dato il via a quest’esperienza inviando il primo messaggio. Ha commentato: “Ho sempre amato Harry Potter, e ogni Natale cerchiamo di trovare il tempo per guardarci un film della serie. Ogni volta che vedo quelle candele galleggianti riempire la Sala Grande, mi viene il desiderio di farlo a casa mia, quindi mi ha entusiasmato il pensiero di poterne inviarne una virtualmente.

Penso che una delle cose più importanti del Natale sia inviare un messaggio d’amore alle persone care, e ‘Deck The Great Hall’ è un ottimo modo per farlo. Spero nella partecipazione di molti fan, e non vedo l’ora di leggere i messaggi di tutti!”.

Augurandosi di coinvolgere tantissimi babbani, Liam sfida i suoi fan a risolvere gli indizi a tema Harry Potter, per capire quale numero di candela presenta il messaggio a loro destinato. Inoltre, ha anche sorpreso la regina di TikTok nonché sua fan e amica Abby Roberts, inviandole una candela con un messaggio personalizzato, incoraggiandola a partecipare.

I messaggi a sorpresa di celebrity e personaggi famosi verranno inseriti durante tutto il mese di dicembre, quindi ricontrollate e leggete le ultime aggiunte, potreste trovare una nota di qualche viso…familiare.

I maghi, le streghe e i babbani elettrizzati dalla possibilità di inviare i propri messaggi natalizi, e vedere i contributi della community, possono consultare lo stato del Deck The Great Hall visitando il sito greathall.wizardingworld.com – le porte della Sala Grande virtuale sono ora aperte.