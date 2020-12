The Weeknd: il remix di ‘Blinding Lights’ è con Rosalía

[CS] Per celebrare il primo anno di anniversario dalla pubblicazione, The Weeknd e Rosalía si sono uniti per creare il remix di Blinding Lights, la hit del 2020 estratta dal quarto album di The Weeknd “After Hours”. Il duo ha inoltre pubblicato su YouTube un lyric video diretto da Dylan Coughran (Travis Scott, NAV) con immagini dal dietro le quinte della collaborazione.

“Sotto ogni circostanza più ardua immaginabile, la pubblicazione di After Hours e l’impatto che ha avuto in tutto il mondo è di proporzioni storiche – ha commentato Monte Lipman, Chairman and CEO di Republic Records. “Inoltre, Blinding Lights ha ottenuto il riconoscimento globale della comunità musicale e verrà riconosciuta per sempre come una delle tracce più importanti di una generazione”.

Dopo aver deciso di procedere comunque con la pubblicazione del suo quarto album in studio nonostante il periodo incerto che stava vivendo il mondo, il disco ha debuttato alla #1 della Billboard Top 200, dove è rimasto stabile per quattro settimane. “After Hours” ha inoltre infranto il record di album R&B più riprodotto in streaming al suo debutto, e ha ottenuto il primato anche di album R&B più ascoltato in streaming di tutto il 2020.

The Weeknd è inoltre divenuto il primo artista a guidare contemporaneamente la Billboard 200, la Billboard Hot 100, la Billboard Artist 100, la Hot 100 Songwriters e la Hot 100 Producers con la pubblicazione di “After Hours”. Blinding Lights ha infine dominato le radio nel 2020. Il brano ha infatti ottenuto la più lunga permanenza alla #1 nella Top 40 Chart nel 2020 e nella Hot AC. Infine, nella iHeart si è classificata come la più ascoltata nel 2020 negli Stati Uniti.