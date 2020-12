Dai Seawards al debutto solista: Granger pubblica il singolo ‘27’ VIDEO

Si intitola 27 il singolo con cui Granger (vero nome Giulia Benvenuto) debutta da solista, disponibile in digitale dallo scorso 27 novembre. Scritto e arrangiato dalla stessa Granger, il brano è entrato nella playlist New Music Friday tre le novità di Spotify e ora è accompagnato da un lyric video realizzato da Pietro Rizzato.

Voce dei Seawards, oggi Granger si presenta con un nuovo progetto solista di cui racconta: “Ho scritto il pezzo in quarantena. Non scrivevo da molto tempo, in quel momento mi sono sentita ispirata. È la prima volta che pubblico qualcosa in italiano, mi fa sentire più vulnerabile perché tutti capiranno immediatamente quello che sto dicendo, però non ho paura, anzi, è una bella sensazione.”

“Tu mi hai sempre amato a metà“, canta Giulia. E il dito non è puntato contro nessuno, o forse contro tutti, ma solo a indicare le persone da cui non ci sentiamo capiti per lanciare un messaggio che vale universalmente.