Astol con LDA e Ribledo: dal 10 dicembre il singolo ‘Vediamoci Stasera’

Da giovedì 10 dicembre è in radio e su tutte le piattaforme streaming Vediamoci Stasera (Hokuto Empire under exclusive license to Believe), il nuovo singolo di Astol. Prodotto da Pier Giorgio Usai, il brano vede la collaborazione del giovanissimo rapper LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, e di Robledo, artista madrileno reduce dal disco di platino per Dime Bbsita, che contribuiscono a dare una completezza musicale e strutturale al pezzo.

«Il titolo – spiega infatti Astol – rappresenta, in rapporto soprattutto alla realtà che stiamo vivendo, l’invito più semplice di sempre da fare a qualcuno che amiamo o a cui vogliamo bene: un invito importante che, mai come in questo momento, assume un valore simbolico.».

E in merito alla collaborazione con LDA, racconta: «Ascoltando Di Notte dal nuovo album di Gigi D’Alessio, ero rimasto particolarmente colpito dalla strofa di suo figlio Luca e così gli ho scritto in direct su Instagram per complimentarmi. Fino a quel momento non avevamo avuto modo né di conoscerci, né di incontrarci. Ho sentito da subito una bella energia, così gli ho chiesto di prender parte al mio progetto musicale e lui ha accettato. È bastato un attimo per ritrovarci a lavorare insieme».

La canzone vuole essere una dedica d’amore universale, in cui chiunque può ritrovarsi e rispecchiarsi. In particolare, Astol si rivolge ai giovani e ai ragazzi che, in questo periodo di grandi difficoltà a livello sociale e interpersonale, hanno voglia di un po’ di normalità.