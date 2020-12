Mario Biondi: esce il remake natalizio ‘This Is Christmas Time’

[CS] Alla fine di un anno che il mondo non dimenticherà e in attesa del nuovo progetto discografico, Mario Biondi torna a Natale con il brano This Is Christmas Time, remake natalizio della sua hit This Is What You Are, in radio e in digitale dall’8 dicembre.

Mario, anche produttore del brano, interpreta il testo rivisto in chiave natalizia da Nick the Nightfly, mentre la musica della sua storica hit internazionale è stata nuovamente incisa insieme alla sua band con l’aggiunta di inconfondibili elementi d’atmosfera come il tintinnio delle sleigh bells e i cori delle sue figlie, Marica e Zoe.

This Is Christmas Time è disponibile sia come singolo che nella riedizione solo digitale di Mario Christmas in uscita l’8 dicembre, un best seller internazionale di vendite fisiche e digitali che ha già collezionato due dischi di platino.