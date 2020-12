L’evento Radio Italia Ora premiato ai BEA Italia – Best Event Awards 2020

[CS] Radio Italia Ora trionfa ai BEA Italia – BEST EVENT AWARDS edizione 2020. L’evento che dal 27 al 29 Giugno scorso, per 45 ore consecutive, ha visto 45 artisti italiani prendere il controllo dell’emittente di sola musica italiana, ha conquistato:

1° posto nella categoria evento culturale, musicale e sportivo digitale/ibrido

1° posto premio speciale Press Award

1° posto nella macrocategoria evento b2c digitale/ibrido

1° posto menzione speciale best effectiveness

“Grande risultato per un grande lavoro che è stato svolto da tutte le persone che, in un periodo ancora influenzato dall’emergenza sanitaria, hanno contribuito in maniera determinante al successo di Radio Italia Ora. – commenta Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia – Ovviamente mi riferisco a tutti i collaboratori, che ringrazio. Grazie anche a tutti gli artisti che hanno partecipato a questo evento, ai loro management, alle case discografiche. Ovviamente un ringraziamento va alla nostra concessionaria A.Manzoni & C. e ai tanti e prestigiosi partner. Un’esperienza unica, ma ripetibile…”.