GionnyScandal, dall’11 dicembre ‘Salvami’: “La mia vera identità”

GionnyScandal torna, venerdì 11 dicembre, con il singolo Salvami (Virgin Records / Universal Music Italy), disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano sancisce un nuovo inizio pop – punk con il quale Gionny e la sua chitarra si mostrano realmente per quello che sono.

“Sono cresciuto con i blink 182, yellowcard, green day, sum 41, simple plan e altri gruppi sia pop punk che emo-core – dichiara GionnyScandal – Prima di fare rap ero il chitarrista e cantante in una band e ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi, ma la mia vera identità è sempre stata questa.

Forse il mercato non sarà dalla mia parte in quanto questo genere non è più mainstream da 10 anni ormai, ma ho deciso che preferisco stare bene mentalmente con me stesso e fare quello che prima di tutto amo di più. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, anche se non di moda, GionnyScandal, quello vero, è questo”

Il brano, scritto, prodotto e suonato dallo stesso Gionata Ruggieri, porta il cantante nella sua dimensione musicale perfetta, ovvero quella del pop punk, accompagnato dalla sua indelebile chitarra che più volte l’ha salvato nel corso della sua giovane carriera.