Gazzelle a RTL 102.5: “Quando scrivo, seguo il flusso che ho dentro”

[CS] Gazzelle è stato intervistato su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti ed è protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle 21.00 di lunedì 7 dicembre. Gazzelle parla della sua esibizione e dell’emozione di tornare a suonare live: “Mi sto quasi disabituando a suonare dal vivo, ma penso sia un’occasione importante per me e per i fan e per coloro che possono tornare a vedere un po’ di normalità. Stasera porterò come sempre tutto il mio cuore, e poi il mio pianista e il mio chitarrista, sarà un set acustico con una selezione delle mie canzoni”.

“Nei miei brani – prosegue Gazzelle – non scelgo di cosa parlare, ne parlo e basta, sono emozioni e sensazioni che escono da me. Quando mi metto a scrivere una canzone, io seguo solo il flusso che ho dentro e lo lascio uscire”.

L’appuntamento con Gazzelle è alle 21.00, in diretta su RTL 102.5 con la Suite 102.5 Prime Time Live e, al termine del live, l’artista raggiungerà nella Social Room Paola Di Benedetto ed Enrico Galletti per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom. Anche questo momento di chiacchiere, curiosità e confronti dove l’artista incontra virtualmente il suo pubblico, è trasmesso su RTL 102.5 in diretta streaming sul sito rtl.it e sull’app.