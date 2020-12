Fabrizio Moro live a Subasio Music Club, come partecipare

Lunedì 14 dicembre, Fabrizio Moro torna a Radio Subasio per un appuntamento esclusivo, mai così adatto a festeggiare l’imminente Natale. Il cantautore romano a partire dalle 21:00 regala un’ora di musica, rigorosamente dal vivo e si racconta in un’intervista condotta dagli speaker Katia Giuliani e Davide Berton.

È facile ipotizzare che l’onda di entusiasmo suscitata da ogni ospitata di Fabrizio Moro si riproporrà anche questa volta, sostenuta dal nuovo album, uscito lo scorso 20 novembre. Preceduto dal singolo Melodia di Giugno, l’intima ballad proposta in una versione inedita, ha per titolo Canzoni d’amore nascoste. Più di una raccolta di cavalli di battaglia risuonati e con nuovi arrangiamenti, come ha dichiarato lui stesso “credo che questo sia l’album della mia vita. Sono felice”.

A 50 fan verrà data l’opportunità di interagire con lui attraverso un collegamento in videoconferenza, mentre gli altri, potranno inviare un messaggio vocale Telegram o Whatsapp durante la diretta al 348 0758060. Chiunque volesse godere la serata direttamente dal salotto, può compilare il form pubblicato sul sito dell’emittente entro il 9 dicembre indicando anche la domanda che si intende porre a Fabrizio Moro.Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.

Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma, trasmesso in simulcast in Fm ed in streaming su www.radiosubasio.it.