Capo Plaza: il nuovo album dell’artista urban dal 22 gennaio 2021

È Plaza il titolo del secondo album dell’artista urban Capo Plaza, il “Giovane Fuoriclasse” che ha debuttato nel 2018 e torna ora più consapevole del proprio talento. Così, è l’altra faccia del successo quella che emerge dal disco in arrivo il 22 gennaio 2021, che raccoglie l’esperienza di chi ha raggiunto il proprio obiettivo ma sa che per mantenerlo deve continuare a lottare.

L’album, disponibile in preorder, sarà rilasciato in vari formati, tra i quali una special edition con un magazine autografato e un esclusivo fumetto che vede Il Principe Fuoriclasse protagonista. Nel magazine, Capo Plaza racconta in modo molto sincero la genesi del suo nuovo lavoro e tutto quello che gli è successo dall’album d’esordio ad oggi. Non mancano le lettere dei componenti della sua famiglia e delle persone, artisti, produttori e amici che gli sono stati vicino.

A dare l’annuncio della release è stato lo stesso Capo Plaza con un video toccante che vede protagonista Fortunato Cerlino, l’attore noto per la sua partecipazione a L’infermo e alla serie tv Gomorra. Ecco di seguito la clip.