Albrt, il nuovo singolo è ‘Lift Me Up’: “Alla ricerca di armonie profonde”

Lift Me Up è il nuovo singolo di Albrt, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Factory Flaws / peermusic ITALY. Progetto solista di Alberto Pagnin, Albrt ha l’ambizione di cercare un nuovo linguaggio attraverso la fusione tra musica elettronica e sonorità ambient minimal accompagnate dal pianoforte, dimensioni che affascinano l’artista fin da bambino.

Sono costantemente alla ricerca di armonie profonde, pop e romantiche con il pianoforte. Mi sono ispirato ad alcuni lavori di Sam Smith, pur mantenendo il pianoforte, come per gli altri brani, uno dei principali strumenti espressivi.

Lift Me Up nasce dalla costante necessità di Albrt di sperimentare nuove sonorità e presenta forti influenze pop e soul, che vengono accostate al pianoforte, strumento che accompagna l’artista nella sua esplorazione musicale. Al suo fianco, Albrt ha scelto l’elegante voce di Badrea, artista inglese che contribuisce a creare le atmosfere intime e suggestive evocate nel pezzo.