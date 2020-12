Moonage, il debutto è con l’album ‘E in fondo, che differenza fa?’

La band dei Moonage pubblica, venerdì 4 dicembre, il primo album ufficiale E in fondo, che differenza fa? (Sony Music Italy), dieci tracce che mostrano la versatilità, la ricercatezza e la sperimentazione del gruppo. Che una sola missione: riportare in voga il sound degli Anni ’70-’80, fondendolo con influenze più moderne e tematiche attuali.

Il particolare titolo dell’album gioca è già da sola una provocazione: un invito a godersi ogni giorno con spontaneità e istintività, abbandonandosi agli imprevisti che la vita mette sul percorso di ciascuno. Perché in fondo, se le cose non vanno come avevamo immaginato, che differenza fa?

Di seguito la tracklist del disco dei Moonage:

Dimmichenesai Freaks Come stai La notte se ne va Ballerina del sabato sera NANANANANARANARA Serena Portogallo Vivida Tesi