Francesco Luz, ‘Surf’: “Una canzone intima e profonda” VIDEO

È disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica Surf, nuovo brano di Francesco Luz. La canzone, tramite immagini metaforiche, parla di amore e bellezza, mostrando come con la tavola da surf l’onda si trasforma da minaccia a pura ebbrezza e offrendo all’ascoltatore un’istantanea densa di coraggio ed equilibrio.

Spiega Francesco Luz a proposito del suo nuovo singolo: «Spero che una canzone come questa, intima e profonda, possa colpire coloro che la ascolteranno, così come colpisce me ogni volta che la suono e la canto».

Il videoclip ufficiale di Surf, diretto dal film-maker giapponese Ari Takahashi, inizia in maniera quasi mainstream con un soggetto femminile che cammina su una spiaggia autunnale deserta e sferzata dal vento, per poi svilupparsi in una escalation emotiva che sfocia, infine, in una sorpresa che darà una chiave di lettura totalmente diversa alla storia.