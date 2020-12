Finneas esce il singolo ‘Another Year’: “Una piccola dose di conforto”

Il musicista, autore e produttore Finneas torna con il brano Another Year, scritta, prodotta ed interpretata dal 23enne vincitore di sei GRAMMY® Award. “Ho scritto questa canzone lo scorso Natale – racconta – con un anno di incertezza davanti a noi, e se avessi saputo quello che so ora su come sarebbe andato il 2020, non credo che avrei cambiato una parola. Spero che ovunque questa canzone ti trovi, ti porti una piccola dose di conforto. Io credo che l’orizzonte sia luminoso.”

Another Year chiude arrivo dopo Where The Poison Is, Can ‘ t Wait To Be Dead e la ballata What They’ll Say About Us ed a esce a una settimana dall’annuncio dei Grammys per i quali Finneas ha ottenuto tre nuove nomination. Il giovane talento ha pubblicato il suo EP di debutto Blood Harmony Deluxe, raccolta di otto tracce che comprendono l’EP originale, oltre a Break My Heart Again e una nuova versione di Let’s Fall In Love For The Night (1964).