Federico Mecozzi, il nuovo singolo è ‘Kinetic’: “È l’energia della musica” VIDEO

Dopo l’anteprima su Vogue, è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Kinetic (regia di Daniele Quadrelli), brano estratto dal più recente progetto discografico full lenght deI violinista Federico Mecozzi. Da dieci anni al fianco di Ludovico Einaudi, il polistrumentista così introduce la sua ultima traccia: “Kinetic vuole descrivere il generarsi e il diffondersi della pura energia fisica che nasce dal suono e si trasferisce nel nostro corpo, attraversandolo con una potenza incalcolabile, superiore alla nostra comprensione. È l’energia della musica…”

Quella raccontata nel videoclip ufficiale di Kinetic è una delle piccole storie racchiuse nell’album Awakening (prodotto da Cristian Bonato), un viaggio sonoro che racchiude e sintetizza le esperienze, i gusti e le contaminazioni sperimentate dall’autore in diversi anni di attività musicale, collaborazioni e viaggi.

«Awakening – racconta Federico Mecozzi – è un risveglio in luoghi e tempi diversi, lontani ma vicini. È anche un po’ la mia soggettiva concezione di musica, priva di confini, categorie, etichette. Ogni brano rappresenta per me un momento o un luogo, o più momenti o più luoghi: sono storie, esattamente come le canzoni, che vorrebbero invitare chi ascolta a viaggiare, con la mente ma anche col corpo, attraverso ritmi ora ampi ora incalzanti».

A causa dell’emergenza COVID-19, l’Awakening Tour di Mecozzi programmato per l’anno corrente è stato annullato. Ma il desiderio di vicinanza emotiva con gli ascoltatori e di condivisione del proprio universo musicale ha spinto Federico Mecozzi a ideare un format di esibizioni online dal titolo Explorations, un vero e proprio tour virtuale che andrà in onda sulle pagine social dell’artista a cadenza settimanale. Il primo appuntamento live è previsto per il 9 dicembre.