Jacopo Et con Jake La Furia: esce ‘La Vecchia Guardia’ VIDEOCLIP

A pochi giorni dalla release in digitale de La Vecchia Guardia, Jacopo Et e Jake La Furia sono protagonisti dell’inedito ed originalissimo videoclip. La regia è affidata a Isa Kibon (Marco Santi) che spiega: «L’idea del video è nata quasi insieme alla canzone – racconta Jacopo – e voleva un po’ ribaltare i cliché dei video street. I protagonisti sono dei rapper che vorrebbero svoltare e fare il grano e ci stanno ancora provando, anche se hanno 70 anni».

Autore al lavoro, tra gli altri, con Annalisa, Fedez, Gaia e Max Pezzali, Jacopo Et inizia così un nuovo percorso che vede la preziosa collaborazione di Jake La Furia. «Con Jake è nata un’amicizia tra una giornata in studio e l’altra. Ci siamo conosciuti da Big Fish, con il quale mi ha bullizzato dal primo giorno e mi bullizza tutt’ora […] quando gli ho fatto sentire il demo de La Vecchia Guardia si è preso bene, direi anche molto bene, e mi ha chiesto di farglielo sentire altre volte. Inizialmente io non ci avevo nemmeno pensato al featuring, diciamo che, a dir la verità, non mi ero neanche permesso di chiederglielo. Però poi, vista la presa bene, gliel’ho buttata lì e lui mi ha risposto: “Con grande piacere”».