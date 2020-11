Gaia a RTL 102.5: “Ho voglia di condividere con il pubblico i miei nuovi progetti”

[CS] Gaia è stata intervistata su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco e questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle 21.00. La giovane cantautrice, rivelazione di Amici19, esordisce commentando quest’anno che per lei artisticamente è stato molto importante:: “In questo anno molto difficile ho avuto la fortuna di poter far uscire la mia musica e sono molto grata per questo e per la prima volta stasera porterò il mio album live, anche se in acustico, anche se distanziati,anche se è una situazione limitante. Mi piace però il fatto di trovare soluzioni in momenti difficili e quindi sono davvero felice di esibirmi e cantare il mio nuovo album Nuova Genesi, dato che ancora non l’ho fatto quindi stasera è molto speciale per me!”.

Gaia, come moltissimi artisti italiani, ha aderito al progetto Scena Unita, che aiuta le persone dello spettacolo in difficoltà a causa della situazione di crisi che c’è in Italia: “È un progetto che è stato istituito dalla musica per la musica ed è un sostegno concreto per i lavoratori dello spettacolo che in questo momento stanno soffrendo tanto a causa della situazione e speriamo di tornare sui palchi e sotto i palchi molto presto”.

Gaia poi racconta il suo rapporto con i fan soprattutto in questo momento dove si è costretti al distanziamento: “A me piace vedere le persone in faccia e abbracciarle, sono un po’ alla vecchia maniera, ma visto il periodo ho imparato a fare anche qualche diretta instagram, sto migliorando, così arriverò anche io ad avere un rapporto social decente con i miei fan”.

“Ho tanta voglia di vedere per la prima volta il mio pubblico, perché non ho mai avuto la possibilità di farlo, ho voglia di condividere con loro i miei nuovi progetti”.

