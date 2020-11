Cesare Cremonini: ‘…Squérez?’ è il disco d’esordio di una band italiana più venduto di sempre

Alla vigilia dell’uscita del suo primo libro, Let them talk – Ogni canzone è una storia (Mondadori), Cesare Cremonini festeggia il primato del disco di debutto …Squérez?. Esattamente 21 anni fa, il 30 novembre 1999, i Lùnapop debuttavano con il loro album, tra i primi dieci album di tutti i tempi in Italia e riconosciuto da F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale italiana) come il disco d’esordio di una band italiana più venduto di sempre.

L’album è stato saldamente al 1° posto della classifica italiana per 13 settimane consecutive (118 sono invece le settimane di permanenza nella classifica generale) entrando quindi nella Top5 dei dischi rimasti più a lungo in vetta. “Sono felice di questa certificazione – spiega Cremonini – perché Squerez è un album che porterà per sempre un messaggio positivo. La forza della melodia e la voglia di emergere, sono invincibili.

Fu un album sinceramente giovane e vero che scrissi quando ero adolescente. Il primo a dare voce a una generazione intera che aveva assorbito attraverso la musica i grandi cambiamenti positivi di quel periodo. Il successo oggi per me è essere di ispirazione per chi muove i primi passi nel mondo della musica”.