Il Cinemino non si arrende: nasce il podcast ‘Cinema Confidential’

[CS] Il Cinemino inaugura un nuovo progetto nato dalla volontà di non arrendersi, di continuare a parlare di cinema, di dare un segnale ai propri soci in attesa di poter riaccendere lo schermo della sala di via Seneca 6 a Milano. E se il pubblico non può andare al Cinemino, sarà Il Cinemino a raggiungerlo!

Nasce da questi presupposti il podcast Cinema Confidential, che terrà compagnia con storie sospese tra finzione e realtà, disponibili sui social del Cinemino e sulle principali piattaforme di ascolto (Spotify, Spreaker, Google, Apple). “La particolare situazione attuale di chiusura delle sale – dichiara Agata De Laurentiis tra i soci fondatori – ci ha spinti a provare nuove soluzioni e modalità di comunicazione per continuare a far cultura e a parlare di quello che ci interessa: il cinema. Nasce quindi l’idea di realizzare un podcast lavorando con un team di appassionati e curiosi del tema.”

Cinema Confidential è il podcast del Cinemino che si infila tra i film e la vita, per raccontare quel genere di storie che fanno dire “ma dai, non lo sapevo”. Brevi racconti in cui la cronaca e il cinema si sfiorano per svelare dettagli e curiosità su star, retroscena, luci e ombre dello scintillante mondo dello showbusiness.

Tra segreti, colpi di scena, passioni proibite e misteri irrisolti, le puntate vogliono essere resoconti confidenziali di un dietro le quinte a volte più intrigante di ciò che, alla fine, finirà sotto i riflettori. I testi sono di Agata De Laurentiis e Andrea Diego Bernardini, la lettura è affidata a Simona Angioni e Marco Turco.

On line le prime tre puntate dedicate a James Dean, la Dalia Nera e Roberto Rossellini. Appuntamento tutti i martedì con un nuovo episodio.