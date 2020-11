Eugenio in Via di Gioia con Moglii nel singolo ‘A metà strada’ TESTO

Il 27 novembre è uscito A metà strada, nuovo singolo degli Eugenio in Via di Gioia dedicato alle relazioni che viviamo ogni giorno e all’importanza di trovarsi a metà strada, anche non potendosi toccare ma sempre in condivisione. Il brano della band torinese segna anche l’incontro con il musicista e produttore tedesco Moglii, che con gli Eugenio in via di Gioia ha trovato una lunghezza d’onda e una sintonia musicale oltre ogni barriera culturale e di linguaggio.

Moglii, con il suo sound “organic electronic”, ha contribuito a dotare il brano di una sonorità internazionale, nel nome di una contaminazione che ben si unisce allo stile che caratterizza la band.

Eugenio in Via di Gioia A metà strada TESTO

A metà strada

A metà del mondo

Io mi incanto e tu mi svegli

E ci guardiamo le scarpe

Per non guardarci negli occhi

Siamo simili ma non uguali

Siamo incroci a semafori spenti

Temporali estivi

E portici sommersi

Come fai

Come ci riesci

A farmi stare qui

E lascia fuori la malinconia dalla mia testa

Vedere le stelle

Guardare il passato

Mi fa paura

Il tempo inventato sui nostri polsi

Mi fa paura

Ricalcola il percorso

Le nostre macchine nel buio

Si incrociano e si dileguano

Salite e discese parole incomplete

Ci nascondiamo siamo diffidenti

Salite e discese parole incomplete

Cambiamo il corso degli eventi

Scriviamo un copione migliore

Per un finale vero