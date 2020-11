Livio Cori, esce ‘Femmena’: “R’n’B contemporaneo e influenze afro-caraibiche”

Da venerdì 27 novembre è disponibile Femmena, nuovo album di Livio Cori che esce Il disco dopo il successo di Montecalvario (Core senza paura), pubblicato durante il Festival di Sanremo 2019. Introdotto da un singolo lanciato ogni due settimane, per un totale di cinque release tra settembre e ottobre, Femmena contiene dieci canzoni che fanno incontrare l’R’n’B e la tradizione cantautorale campana.

“A livello internazionale – racconta Livio Cori – l’R’n’B è considerato il genere per eccellenza che parla di amore, ed è un po’ la stessa reputazione che ha, in Italia, la canzone napoletana. Da qui nasce l’intuizione di fondere queste culture lavorando sia sul concept, in cui racconto il mio rapporto con varie figure femminili, sia sul suono che, oltre a ispirarsi all’R’n’B contemporaneo, ha varie influenze afro-caraibiche. La definizione migliore per rendere a parole l’immaginario sonoro di ‘Femmena’ è‘ tropical R’n’B’”.

Le musiche di Femmena sono curate da Livio Cori insieme al produttore e chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway e tra gli ospiti si leggono collaborazioni con Enzo Dong, Nicola Siciliano, Peppe Soks e Giaime. Oltre a loro figura nel disco anche la cantautrice spagnola Sofi De La Torre, presente nella traccia prodotta da Kina.