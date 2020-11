Giacomo “Rost” Rossetti, ‘Mayday’: “I fallimenti sono la migliore benzina”

Da venerdì 27 novembre è disponibile su tutte le piattaforme streaming Mayday (Primal Box/Sony), singolo di debutto Giacomo “Rost” Rossetti, polistrumentista umbro, da sei anni bassista della band Negrita. L’artista ha trascorso gli ultimi mesi lavorando al debutto solista, di cui Mayday è sia singolo apripista che brano manifesto. Così lo racconta lo stesso Rost:

«Mayday è un brano che parla delle proprie insicurezze in una società che ci vuole perfetti, che ci vuole speciali a ogni costo. In quanto esseri umani siamo tutti speciali, senza poter essere speciali in tutto. Ripercorrendo le tappe di un percorso di vita, le scelte fatte, i sacrifici e le conquiste, nasce la voglia di non arrendersi, di non sedersi sulle proprie vittorie, ma di continuare a perdersi.

Considerando i fallimenti come la migliore benzina per continuare sulla strada giusta. Purtroppo, oggi viviamo in una società che non contempla il fallimento, che lubrifica i suoi esempi con una finta patina di perfezione che va a minare le personali insicurezze di ognuno di noi. È solo quando tocchiamo il fondo, quando l’unica cosa che ci resta da fare è chiamare il mayday, che possiamo trovare la forza di cambiare.

Cambiare non vuol dire per forza di cose rinnegare ciò che eravamo, ma bensì crescere, migliorarsi, andare avanti con maggior consapevolezza. È così che un messaggio disperato come il mayday acquista un valore positivo e i nostri errori, le nostre strade sbagliate diventano semplicemente delle piccole deviazioni. Necessarie per trovare la strada giusta».