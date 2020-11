Briga, ‘Sacramento’ del 2013 in radio e digitale: “Uno sfoggio di rime”

Sacramento è il singolo di Briga da venerdì 27 novembre in radio e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming per Honiro Label. Brano del 2013, allora la traccia uscì su YouTube e all’interno della compilation annuale della Honiro Label intitolata Best Of 2013, all’epoca in free-download. Pezzo dalla strumentale con influenze chicane che riportano ad un immaginario crudo e, se vogliamo, anche un po’ splatter.

«Sacramento deve il suo titolo – dichiara Briga – ad una cartella che denominava così questo beat. Scritto nel 2013, anno di transizione a cavallo fra l’uscita di ‘Alcune Sere’ e la stesura di ‘Never Again’, questo pezzo è un vero e proprio sfoggio di rime, rilasciato all’epoca per placare la fame di rap dei molti fan che attendevano il nuovo album (uscito poi, in seguito alla partecipazione ad Amici, nel 2015).»