Pamela Prati lancia il singolo ‘Mariposita’: “Lo dedico a mia madre”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali Mariposita, il nuovo singolo di Pamela Prati, pubblicato proprio nel giorno del suo compleanno. Scritto e prodotto dalla stessa Prati e mixato dai Blue Side Studio di Fabrizio Murgante, il brano è un inno alla felicità.

«Dedico Mariposita a mia madre. Mariposa in spagnolo significa farfalla e un giorno mi si è posata sulla mano una che aveva il suo stesso profumo, per me era lei che mi mandava una carezza dal cielo – racconta Pamela Prati – Mi ha sempre detto di credere nell’amore e ne sono convinta, credo che l’amore e la gentilezza ci salveranno da questo periodo buio».

Mariposita è anche un videoclip girato da Fashion Video, con la direzione artistica di Angelo Rifino. Sullo sfondo dello splendido paesaggio della Tenuta dell’Olmo nei pressi di Bracciano (RM), Pamela Prati racconta una rinascita che sia di buon auspicio per il futuro. Secondo un’antica leggenda, l’olmo salvò il raccolto da un incendio attirando su di sé le fiamme, che minacciavano il grano.

Foto di copertina Giulia Santarelli