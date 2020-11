Nuela, il nuovo singolo è ‘Settimo nano’ TESTO & VIDEOCLIP

Si intitola Settimo nano il nuovo singolo di Nuela che torna così dopo i precedenti Carote, Ti voglio al mio funerale, Frozen, Uova e Odio tutti con Soniko. Presentato a cappella agli Home Visit di X Factor nel 2019, il brano conferma la vena ironica e provocatoria di Nuela che ben si sposa con le atmosfere pop – elettroniche e tracce di trap.

Settimo nano è la pungente risposta del giovane talento a chi, dopo Carote, lo aveva insultato che viene così paragonato all’ultimo dei sette nani, quello di cui non ci si ricorda mai il nome. «Biancaneve non aveva neanche ‘programmato’ il settimo nano», racconta Nuela.

L’uscita del singolo è stata anticipata, sui social e sul canale YouTube dell’artista, di un divertente trailer del videoclip in cui l’artista, sdraiato sul lettino durante una seduta di psicanalisi, cerca di curare la propria ossessione per le carote e le uova, comunicando al proprio psicanalista il temuto ritorno dell’hater “settimo nano”.

Nuela Settimo nano TESTO

Testo: Emanuele Crisanti (Nuela)

Musica: Alessandro Manzo (sedd)

Producer: sedd

Settimo nano, sei solo un settimo nano

Settimo nano, ci vedi da così lontano?

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Ciao sono Nue, 389 chiamami sul cell

Aspe’ siamo in onda? Alla fine sei arrivata seconda

Sono un’icona, regno su Roma, su tutta la zona

No, io non gioco, volevi il ghiaccio ma ti ho dato il fuoco

Settimo nano, sei solo un settimo nano

Settimo nano, ci vedi da così lontano?

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Ora sei di moda ma domani sarai nada (nada)

Lo decide Nuela quando inizia la serata

Devi smetterla di mangiarti le unghie

Sette, otto, nove, come Lilli Gruber

Settimo nano, sei solo un settimo nano

Settimo nano, ci vedi da così lontano?

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Specchio, specchio, delle mie brame

Sono il più bello di ‘sto reame

Porta il secchiello, porta dell’acqua

Voglio un castello, lo voglio di sabbia

Ti comporti male poveri i fratelli Grimm,

Ti comporti male e allora suck my di-

Biancaneve, non ti aveva programmato

Settimo nano, torna presto, guida piano

Uh