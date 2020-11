Emanuele Bianco debutta con ‘Presente’: “Il mio primo traguardo”

“È la canzone di questo disco che ho scritto più tempo fa, ma anche una di quelle a cui sono più legato. Rappresenta l’amore nel suo senso più euforico, quasi irreale. Quell’amore che ti porta a vedere, sentire o assaporare un mondo in una versione magica, quando si dice “vivere con gli occhi dell’amore”. Questa canzone mi ha accompagnato in tutti questi anni e nonostante fosse stata creata in un’età molto acerba, la sua anima è talmente coinvolgente che non potevo non metterla in Presente.“