Elodie dona corsi di formazione digitale per i più piccoli di Quartaccio

[CS] Elodie, avvalendosi della professionalità di Digital Education Lab, dona dei corsi di educazione digitale a bambini e ragazzi del quartiere di Roma in cui è cresciuta, con l’obiettivo di aiutarli a trovare spazi alternativi, coltivare nuovi interessi e attitudini.

Il fine dell’iniziativa è fornire ai giovanissimi del Quartaccio competenze digitali utili per il loro futuro in materia di educazione digitale e STEM (scienza, tecnologia e matematica). Progettando algoritmi e programmando robot i ragazzi svilupperanno importanti competenze trasversali quali il pensiero sistemico, il problem solving, il team working, la creatività e la capacità di comunicare online. Acquisiranno inoltre quella consapevolezza che li aiuterà a difendersi meglio dai pericoli della tecnologia e della rete.

L’istruzione come primo mezzo per evolversi è da sempre un tema caro per Elodie: “Studiare ti apre la mente, ti fa passare la voglia di infilarti nei guai. Fornire ai più piccoli gli strumenti adeguati per tenere viva la loro attenzione, la curiosità e l’entusiasmo, significa aiutarli a costruire il proprio futuro, offrendo spazi, interessi e occasioni anche laddove spesso sembrano non esserci”.

Offrendo agli studenti dagli 8 ai 13 anni, dell’Istituto Comprensivo Pio La Torre, la partecipazione ai corsi Digital Education Lab, Elodie contribuisce con un gesto concreto, creando un’opportunità dove non sempre ve ne sono di accessibili a tutti.

Secondo Gianmarco Nicita, fondatore di Digital Education Lab, l’educazione digitale dovrebbe essere un diritto di ogni bambino: “Bisogna costruire oggi il futuro dei nostri figli, allenandoli alla gestione della complessità. Perché siano protagonisti in un mondo sempre più tecnologico e connesso”.

Per ulteriori informazioni sui corsi: https://www.digitaleducationlab.it/elodie-bambini-ragazzi-quartaccio/