Richi Sweet pubblica ‘Dedicata a me’ che anticipa l’album di debutto VIDEO

Dedicata a me è il nuovo singolo di Richi Sweet (vero nome Riccardo Busi), disponibile dallo scorso 9 novembre e dal 23 novembre accompagnato anche dal videoclip ufficiale. Estratto dall’album Resurrezione, il brano è stato selezionato dalla commissione di Sanremo Giovani 2020 ed è uno dei tasselli con cui l’artista si racconta nel suo primo progetto discografico, quasi uno storytelling in dieci momenti.

È una favola moderna quella di Richi Sweet, vissuta tra paure, successi e insuccessi, prima personali e poi professionali. Nato in Brasile, a Itapetinga, cinquanta giorni dopo Riccardo viene adottato da una famiglia italiana di Modena. La musica arriva presto, quando inizia a scrivere a 15 anni e poi con i primi contest freestyle a cui segue, l’anno successivo, la prima incisione nell’home studio ricavato in camera.

Nei suoi brani, Richi Sweet riversa emozioni e sentimenti, si schiera in difesa dei più deboli, di quelli ingiustamente presi di mira, quelli come lui, che ha vissuto la triste esperienza del bullismo e della violenza, da adolescente, per il colore della pelle.