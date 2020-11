Paola Di Benedetto, ‘Se ci credi’: “Una vita che mi assomiglia davvero”

«Non ci sono fatine che tengano: nessun sogno si avvera grazie alla sola fortuna. I sogni che si avverano sono quelli che perseguiamo con amore, con tenacia, con convinzione». È con queste parole che Paola Di Benedetto, personaggio televisivo, influencer e fresca speaker radiofonica per RTL 102.5, riassume il senso profondo del suo primo libro, Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore in libreria (formato cartaceo e digitale) per Rizzoli. Giovane vicentina che ha trionfato al Grande Fratello Vip 2020, Paola si racconta al di là della vetrina social.

«La certezza di poter vivere una vita che mi assomiglia davvero non mi ha mai abbandonato. – spiega l’amatissima influencer, fidanzata di Federico Rossi dell’ormai ex duo Benji & Fede – Mi ha ispirato quando dovevo prendere decisioni importanti e consolato quando il mare in cui stavo navigando era agitato, il cielo coperto e il vento aveva cominciato a soffiare forte.

È per me così importante che ho pensato di condividerla: se anche una sola persona potesse sentirsi ricaricata e guardare alla vita con uno sguardo nuovo ed energie fresche dopo aver letto questo libro, avrei centrato il mio obiettivo.»

Da ragazzina timida, quasi goffa, con interessi da ‘maschiaccio’, Paola fiorisce presto con la sua elegante e raffinata bellezza. Di quelle non urlate ma discrete, d per questo anche più vere. Di scelta in scelta, c’è una cosa che la Di Benedetto non ha mai tradito: il cuore e la testa, insieme.

Passione e determinazione, infatti, sono andate a braccetto nella costruzione di una vita – prima ancora che di una carriera, potendo contare sempre su una famiglia solida alle spalle. Così, Paola condivide il suo ancor giovane percorso come fosse una confidente fidata e un’amica di cui fidarsi, a cui chiedere consigli e da cui ascoltare aneddoti divertenti. Perché, in fondo, l’animo di bambina che rifiuta le gonne è ancora tutto lì.

Paola è nata a Vicenza nel 1995. Volto televisivo e influencer, ha partecipato, tra gli altri programmi tv, a Ciao Darwin, Colorado, L’Isola dei Famosi e Mai dire Talk, prima di vincere l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

Paola Di Benedetto, Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore, Milano, Rizzoli, 2020 (192 pp. / 16,90 euro)

[Foto in copertina di Gabriele Di Martino]