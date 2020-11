Ladyvette, esce un nuovo mash-up che racconta l’amore morboso VIDEOCLIP

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Ladyvette – Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi – pubblicano sui loro canali un mash-up dedicato a questo importante tema. Con il loro inconfondibile stile fatto di gusto retrò e armonizzazioni perfette, utilizzano celebri brani della canzone italiana per raccontare le tante forme e sfumature che la violenza sulle donne può assumere.

“La musica racconta la realtà con una potenza incredibile. È la sua forza. – raccontano – Ci obbliga a guardare in faccia cose che sarebbe più semplice non vedere. La musica sa come rappresentare l’amore morboso, travestito da favola. La musica parla e sa farsi ascoltare. Le donne non sempre possono parlare. Le donne che subiscono violenza, sia dagli uomini che dalle donne stesse, a volte non sanno come raccontarlo, perché per molti, quello che subiscono, è normale. E noi? Riusciamo ad ascoltare?”

A comporre il mash up delle Ladyvette sono i brani Teorema di Marco Ferradini, l’Aiuola di Gianluca Gringani, Lella di Edoardo&Stelio, Rewind di Vasco Rossi, Storia d’Amore di Adriano Celentano, Meschina dei Modà, Colpo di pistola di Brunori Sas, Bella Stronza di Marco Masini e Yolandi di Skioffi