Donno debutta con ‘Incondizionatamente’: “Un epilogo giunto senza sorpresa”

È Incondizionatamente il singolo con cui Donno – il 27 novembre – debutta solista dopo una serie di esperienze di band. Ballata in 3/4, prodotta da Sergio Quagliarella e Oscar Mapelli, viene così raccontata dall’artista: «Questa canzone nasce da una lettera scritta a una persona, che è stata molto importante per me, in un momento arrivato poco dopo la fine della nostra storia. – racconta Donno – Un epilogo giunto senza sorpresa, ma contro la mia volontà.

È un’esortazione a vivere gli amori per ciò che sono, senza complicare tutto mettendo in campo i freni della mente che tende sempre a conservarci dalle sofferenze e dai rischi, impedendoci di amare». Alla continua ricerca di un’evoluzione musicale e personale, Nicolas Donno scrive testi che sembrano quasi diventare dei veri e propri sermoni rock, realizzando canzoni che, pur senza la presunzione di voler essere degli inni pop, hanno la certezza di arrivare dritti al punto.