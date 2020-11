Bugo, dal 4 dicembre in radio il nuovo singolo ‘Quando impazzirò’

Venerdì 4 dicembre arriva in tutte le radio Quando impazzirò, il nuovo singolo tratto da Cristian Bugatti, l’album di Bugo pubblicato da Mescal/Sony Music Italy. “Lo sai nessuno prega per davvero fino a che l’aereo è dritto” – canta nel brano l’artista – e nessuno di noi pensava di dover cercare una spiritualità che (forse) nemmeno credevamo di avere, con il dubbio quotidiano d’impazzire, rinchiusi in casa senza nemmeno poter andare a bere un caffè o “una birra analcolica”.

Impazzire diventa tornare alla “normalità” di ieri, tornare a fare quello che ci pare, dalle abitudini più semplici fino a “uscire con gli slip in piazza di domenica”. È impazzire per qualcosa o per qualcuno, lasciarsi andare e svuotare la testa. E poi le pazzie più grandi si fanno per Amore, vero punto focale di “Quando impazzirò”: “E io ti voglio bene tanto bene troppo bene”; quell’Amore che è il fuoco folle che ti fa sentire giovane, anche se hai perso il conto dei lustri passati: “e io ti avrei sposato io l’altra sera in macchina”.

La canzone di Bugo è un elogio alla pazzia “sana” dell’artista, che si ravviva quando non ci sono vie d’uscita e diventa magicamente la miglior medicina per curare le ferite dell’anima e cambiare il verso della bocca “scemo oppure genio, merito un bel premio… o solo il manicomio”.