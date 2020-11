SlimeFest 2020: Marta Losito conduce con Valeria Vedovatti, il cast completo

Si completa il cast di SlimeFest 2020 che coinvolge artisti e creator in un grande show televisivo dedicato ai ragazzi in onda venerdì 11 dicembre alle ore 20:00 solo su Nickelodeon (Sky 605). Il cast musicale è ora al completo e prevede: Emma Muscat, Giorgia Boni, Il Tre, Leo Gassmann, Ludwig, Random e Shade.

Gli artisti stanno lavorando per realizzare sette performance uniche, da location inedite per raccontare altrettante storie diverse. Emma Muscat si esibirà dalla sua isola, Malta, Giorgia Boni e Shade da Torino, da Roma: Il Tre, Ludwig, Leo Gassmann.

Non mancheranno sorprese e litri, litri di Slime, che arriverà dai laboratori “segreti” di Nickelodeon e sarà direttamente creato dalle due conduttrici: Marta Losito, new entry in conduzione, e Valeria Vedovatti. “Sono felicissima di affiancare la mia amica Valeria Vedovatti alla conduzione di Slimefest 2020. – racconta Valeria – Questa edizione sarà particolare, diversa da quelle in cui ho partecipato gli anni passati.

I performer e i creator non saranno fisicamente lì con noi, ma il loro affetto e tutto l’impegno che ci stanno mettendo nel creare video e contenuti speciali per il pubblico a casa, mi fa sentire parte di una grande squadra. Poi Cecilia guiderà il timone da casa durante la messa in onda e sono sicura che tutti i fan dei creator, dei performer e di Nickelodeon si divertiranno un mondo di slime!”