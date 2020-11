Loredana Errore, dieci anni di musica nel progetto ‘C’è vita’ INTERVISTA

In occasione dei suoi dieci anni di carriera discografica, Loredana Errore pubblica il progetto C’è vita (Playaudio di Azzurra Music), in uscita lunedì 30 novembre in fisico e in digitale. Sette le tracce presenti: oltre ai recenti singoli – 100 vite, È la vita che conta e Torniamo a casa – ci sono anche gli inediti Madrid non va a dormire e Ora che nevica e un’emozionante cover de La Cura di Franco Battiato. L’album contiene inoltre una speciale versione di Ragazza Occhi Cielo, brano scritto per lei da Biagio Antonacci all’inizio della sua carriera.

«Dentro ogni vita c’è una fiaba da scoprire con semplicità rimanendo se stessi, mostrandosi per quello che si è, questa è la cosa più preziosa – racconta Loredana Errore – Ciascuno ha il diritto di vivere senza giudizi discriminatori tesi a ledere la naturale creatività di noi esseri umani, partendo da questi valori non ho mai smesso di alimentare i miei sogni e di crederci con tutta me stessa, col sorriso al cuore e rivolto al cielo, grata di poter sognare questo album».

Ecco che cosa ci ha raccontato la Errore in questa nostra intervista video.

Ecco la tracklist completa dell’album di Loredana:

100 vite È la vita che conta orniamo a casa Madrid non va a dormire Ora che nevica La cura Ragazza occhi cielo (10th year edition)