Boss Doms: esce il remix ‘Back To My Bed’ con Achille Lauro

Si ricompone la coppia artistica formata da Boss Doms e Achille Lauro. L’occasione è il remix di Back To My Bed – in uscita mercoledì 25 novembre – che rielabora la hit internazionale di Elderbrook. Sul raffinato beat costruito del producer si inseriscono le parole e la voce di Achille Lauro, che regala al pezzo un gusto “rebel glam”.

“Per me è stato un onore lavorare ad un brano di un artista del calibro di Elderbrook: uno degli act di musica elettronica più caldi del momento – racconta Boss Doms – Ho fatto 15 versioni diverse del remix, alla quindicesima tutti pensavamo che fosse quella giusta ma io non ne ero ancora convinto. Così, mi sono svegliato la mattina dopo, a soli due giorni dalla consegna, e in tempo da record ho chiuso la sedicesima versione, che è proprio quella che sentirete: quella GIUSTA!”

Achille Lauro: “Ho creduto nel talento di Boss Doms fin dal primo giorno. È un produttore estremamente eclettico: riflette quello che per me deve essere oggi la musica, ossia un’esperienza artistica ‘no gender’. Credo che nel 2020 la musica non debba più essere ingabbiata in generi: sarà premiata solo l’originalità.

Quando l’ho conosciuto eravamo molto piccoli ed Edo suonava e produceva già musica elettronica. Insieme abbiamo condiviso gran parte della nostra vita e tantissimi palchi d’Italia. Conoscendone sogni, ambizione e talento io e il nostro team siamo stati entusiasti del suo ritorno al mondo dell’electro-pop. Siamo tutti al suo fianco per sostenerlo nel suo percorso verso il panorama internazionale. Ha tutte le carte in regola per sfondare”.

Back To My Bed giunge a pochi mesi dalla pubblicazione di I Want More, primo singolo da solista da Boss Doms, di recente protagonista del format in live streaming Martini Live Bar.