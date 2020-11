Grande Fratello Vip, 23 novembre 2020: anticipazioni puntata, entra Malgioglio

[CS] Lunedì 23 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, prodotto da Endemol Shine Italy. Come annunciato nel corso della scorsa puntata al pubblico da Alfonso Signorini, il reality andrà in onda fino a febbraio 2021. Grande Fratello ha deciso che è arrivato il momento di comunicarlo anche ai “vipponi” nella Casa… Come reagiranno?

Questa sera, inoltre, Cristiano Malgioglio sarà in collegamento con “Gf Vip”, avrà qualcosa da dire?

Infine, al televoto sono finiti Dayane, Francesco, Rosalinda e Patrizia. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Per chi resta nel loft di Cinecittà non mancheranno sorprese e dolci incontri con gli affetti più cari, di cui i concorrenti – la maggior parte reclusi da ormai oltre due mesi – sentono sempre più la mancanza.