Andrea Vigentini pubblica il nuovo singolo ‘Oltre tutto l’amore che c’è’

Le certezze; quelle che ci fanno stare bene. Di questo parla il nuovo singolo di Andrea Vigentini, Oltre tutto l’amore che c’è in radio e digitale da venerdì 20 novembre. “Esce a distanza di quasi un anno dalla mia ultima pubblicazione. – racconta il cantautore – Ho sempre pensato che fosse una canzone dalle sonorità e dal mood “invernali” anche se ricordo di aver scritto e registrato in una nota vocale, una bozza del ritornello in una stanza d’albergo dopo un concerto estivo (chissà dove), e di averla ultimata qualche mese dopo.

Parla di un amore tra due persone lontane, che nonostante le difficoltà e le incomprensioni che derivano da questa situazione, riescono a resistere e rimanere unite, oltre tutte le distanze… Oltre Tutto l’Amore che c’è”.