‘Volente o nolente’, Ligabue e il duetto con Elisa: “Uno scambio di desideri”

Da venerdì 20 novembre, è in radio e in digitale il brano Volente o nolente, il primo vero duetto tra Ligabue ed Elisa e unico featuring contenuto nel nuovo progetto discografico in uscita il 4 dicembre: il disco di inediti 7 e la raccolta 77+7 (Warner Music Italy).

«Volente o nolente è il dialogo fra due persone che si scambiano desideri – dichiara Ligabue – Alcuni di questi sono “candidi” forse infantili e proprio per questo raccontano un forte bisogno di saper sperare in un periodo duro come questo. Spero che in questi mesi così incerti vi sappia tenere compagnia.»

Era il 2006 quando Ligabue ed Elisa si sono trovati insieme in studio per incidere il brano Gli ostacoli del cuore, brano scritto da Luciano per Elisa, in cui le voci dei due artisti si uniscono per la prima volta sul finale della canzone. Ora, a 14 anni di distanza, le loro voci tornano di nuovo insieme per emozionare il pubblico sulle note di Volente o nolente, il primo duetto tra i due artisti ad essere inserito in un album del Liga.

Questa la tracklist dell’album 7:

La ragazza dei tuoi sogni Mi ci pulisco il cuore Si dice che Un minuto fa Essere umano Oggi ho perso le chiavi di casa Volente o nolente ft. Elisa.

L’album 7 e la raccolta 77+7 (entrambi pubblicati e distribuiti da Warner Music Italy) sono disponibili in pre-order in tutti gli store digitali.