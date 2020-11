Memento, il nuovo singolo è ‘Non lo sai’ con gli archi di Rodrigo D’Erasmo

[CS] Non lo sai è il nuovo singolo di Memento, nato dalla collaborazione con Rodrigo D’Erasmo e disponibile da venerdì 20 novembre su tutte le principali piattaforme digitali per Asian Fake. “Ancora non lo sapevo: stare con me, era un po’ che non lo facevo, ho scoperto un po’ di cose parlando con Andrea. – racconta l’artista – Il viaggio è iniziato e c’è ancora un sacco di spazio. Onorato dalla presenza nel brano del maestro Rodrigo D’Erasmo, che ha guidato le mie parole coi suoi archi.“

Memento torna, così, con un brano scritto per dare voce a pensieri e riflessioni, un nuovo viaggio alla scoperta del suo mondo interiore e della sua personalità sognante che decide di svelare tramite la musica. Non lo sai definisce ulteriormente lo stile personalissimo del giovane artista di Asian Fake, progetto caratterizzato dalla delicatezza della voce e dalla trasparenza delle linee melodiche di Andrea, accompagnate in questo singolo da un ospite d’eccezione.