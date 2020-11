Paolo Palumbo e Achille Lauro insieme nel singolo ‘Quella notte non cadrà’

Ha commosso l’Italia dal palco del Festival di Sanremo 2019, ora Paolo Palumbo annuncia sui social il nuovo singolo Quella notte non cadrà feat. Achille Lauro in radio e digitale dal 27 novembre (A Columbia release – 2020 Sapori a Colori S.r.l. distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.).

Scritto nel testo da Paolo e Achille Lauro, con musica e produzione di Enrico Melozzi, Quella notte non cadrà fa incontrare due mondi lontanissimi che insieme cantano l’importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili, e di non mollare mai.

“Venerdì 27 novembre uscirà il mio brano: Quella Notte Non Cadrà feat Achille Lauro. – dichiara Palumbo – Un brano con un grande significato, tutto da scoprire, con un artista veramente unico e ineguagliabile. Ho lavorato a questo brano intensamente, il primo singolo di un album pazzesco in uscita nel 2021. Che emozione! Spero possiate emozionarvi tanto quanto lo sono io in questo momento. VIVA LA VITA!”