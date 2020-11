Paolo Meneguzzi, esce ‘Nel silenzio’: “Un brano dai suoni pop alternativi”

Dal 20 novembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming Nel silenzio, nuovo brano inedito di Paolo Meneguzzi in rotazione radiofonica dal 4 dicembre. Son questo suo nuovo brano l’artista mostra una dimensione intima e personale del suo vissuto, offrendo una risposta a chi si è domandato dove fosse finito negli ultimi anni. Meneguzzi è “finito” dove è sempre stato: tra la musica e gli affetti dei suoi familiari.

«Dopo tanta sofferenza e lontananza, ci troviamo insieme noi quattro a viverci: io, Linda, Leonardo e la musica – spiega Paolo Meneguzzi – Ho potuto sperimentare in un brano dai suoni pop alternativi e innovativi. Quello che piace davvero fare a me, fare pop e sperimentare, osare, provare a differenziarmi, a evolvermi: in questo riconosco il mio stile, il vero e originale stile Meneguzzi».