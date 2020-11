James Blake, esce la cover ‘The First Time Ever I Saw Your Face’

È disponibile la cover del brano The First Time Ever I Saw Your Face di Roberta Flack, interpretata da James Blake. Il brano, nel 1972, raggiunse la #1 nella Billboard Hot 100 e vi rimase per sei settimane, risultando essere il disco più venduto di quell’anno. Ottenne due GRAMMY® Award e fu inserito nella colonna sonora di Brivido nella notte, film diretto da Clint Eastwood.

Questa cover segue l’uscita del nuovo ep di James Blake, Before, un progetto di 4 tracce omaggio a Londra e alla sua era dei club, pubblicato il 14 ottobre scorso. Antecedente a ciò è la release della cover di successo di Frank Ocean’s Godspeed che ha generato milioni di views su TikTok.