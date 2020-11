Braschi, è uscito il nuovo singolo ‘Il cane e la mia ragazza’

Da venerdì 20 novembre è disponibile Il cane e la mia ragazza, nuovo singolo del romagnolo Braschi che ne segna il ritorno musicale. Il cantautore sceglie un brano dall’atmosfera intimista e fragile, in un periodo storico di grande fragilità per tutti.

“È una canzone a cui tengo molto, che parla di una persona che cammina su un filo – racconta Braschi – in bilico tra lo stare in equilibrio e il cadere giù. Penso che nella vita attraversare le proprie tenebre e il proprio buio sia fondamentale e non bisogna vergognarsi di avere momenti bui, ma esternarli e accettare che nella vita non ci può essere solo la felicità”.

Il brano, una ballata romantica è intrisa della nostalgia di una notte fatta di fragilità, a cavallo tra la tristezza e la felicità.