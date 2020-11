Soul System, è uscito il nuovo singolo ‘Starlights’ VIDEOCLIP

Dopo l’anteprima su Sky, è disponibile su Youtube il video di Starlights, nuovo singolo dei Soul System ispirato al mondo della disco dance anni ’80. Flashing lights, scambi di sguardi, energia travolgente, corpi che si toccano fino a diventare una cosa sola: esperienze che, in questo 2020, sembrano ormai diventate solo un ricordo lontano, distante come la “distanza” che caratterizza la società in cui viviamo.

A fare da sfondo al video, diventando parte integrante della narrazione, è il Museo MarteS, le cui sale espositive raccontano storie senza tempo. E, come dimostrano le opere esposte, le sensazioni accompagnano l’uomo da sempre, e presto torneremo a viverle.