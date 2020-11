Fabrizio Moro, ‘Canzoni d’amore nascoste’: “Le mie storie più importanti”

È uscito Canzoni d’amore nascoste (Fattoria del Moro distr. Believe), nuova raccolta di Fabrizio Moro dedicata a brani d’amore, disponibile in versione fisica (cd e vinile), in digitale e sulle piattaforme streaming. Accompagnato dal singolo in radio Melodia di giugno – il cui videoclip è online, sempre dal 20 novembre – l’album contiene gli inediti Nun c’ho niente e Voglio stare con te più nove canzoni ricantate e risuonate con nuovi arrangiamenti.

«Come indica il titolo, questa è una raccolta di alcune canzoni d’amore – dichiara Fabrizio – che ho scritto durante il mio percorso. Ci sono le mie storie più importanti, quelle che sono rimaste irrisolte e quelle da cui sono nati i miei figli. Ci sono le storie che mi hanno fatto male e quelle che mi hanno migliorato come uomo.

Ci sono tanti frammenti fondamentali del mio passato o fra queste parole, canzoni che sono rimaste sconosciute al grande pubblico e che ho voluto ri-arrangiare, ri-produrre e soprattutto ri-cantare con la vita accumulata fino ad oggi…canzoni d’amore nascoste parla di me, parla di tanti di voi, ma soprattutto parla d’amore».

Questa la tracklist:

Melodia di giugno Domani Nun c’ho niente (inedito) Il senso di ogni cosa Canzone giusta Sangue nelle vene Intanto. 21 anni Voglio stare con te (inedito) L’illusione (sempre w l’amore) Non è la stessa cosa

Oltre ai formati già indicati, è prevista anche una Special Edition a tiratura limitata e numerata, disponibile solo nello shop ufficiale. Il vinile sarà autografato e conterrà la riproduzione del manoscritto originale di Nun c’ho niente, una foto inedita e autografata e l’esclusiva bandana Canzoni d’amore nascoste.