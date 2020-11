Dua Lipa a RTL 102.5: “Famiglia e amici sono le mie certezze”

[CS] La star Dua Lipa è stata intervistata in diretta su RTL 102.5 durante “The Flight”, programma con La Zac e Fabrizio Ferrari per parlare del suo evento in streaming Studio 2504 e della release speciale dell’album “Future Nostalgia”. La Zac ricorda a Dua Lipa l’incredibile percorso fatto da quando è passata la prima volta negli studi di RTL 102.5 all’inizio della sua carriera e di quanto il fatto di essere una star non l’abbia cambiata.

“Non direi che sono una superstar, grazie, sei molto gentile. Cosa mi tiene con i piedi per terra? La mia famiglia e i miei amici. Sono delle certezze nella mia vita di tutti i giorni e immagino che questo mi aiuti. Sono grata ai fan italiani, non vedo l’ora di tornare a suonare lì”.

A proposito dell’evento in streaming Studio 2054 dà un anteprima di cosa si potranno aspettare i fan: “Sono così eccitata per lo show, abbiamo lavorato davvero duramente. Ho fatto prove tutti i giorni, per cinque o sei ore ho ballato senza sosta, mi sono allenata per migliorare la resistenza in modo da poter cantare e ballare allo stesso tempo. È stato come essere al militare, senza sosta, però è stato fantastico ed è una chance unica di riuscire a fare uno show del genere.

Visto che il mio tour è stato rimandato sono felice di aver potuto fare una cosa che, in tour, non sarebbe mai stata possibile: avere questo intero capannone con un set costruito su misura che passa da una scenografia tipo programma TV anni ’80 ad una pista di pattinaggio ad un rave stile boiler room e in mezzo un sacco di ospiti, musicisti, acrobati, pattinatori. Sembra più uno show televisivo, è come un lungo videoclip, ma multidimensionale e ci saranno un sacco di sorprese e di ospiti che vi lasceranno a bocca aperta”.

Lo show darà a Dua Lipa anche l’opportunità di mostrare al pubblico le nuove canzoni da Future Nostalgia: “Esatto, non vedevo l’ora di poterlo fare. Sono felice di poterle mostrare a tutto il mondo e, finalmente, riuscire a cantarle live” – e sugli ospiti attesi aggiunge – “Ci sarà Angèle, abbiamo una canzone insieme che si chiama Fever, sarà con me a Londra, e anche una mia amica, FKA Twigs, che si unirà a me per una performance veramente speciale. Fra qualche ora annuncerò sui miei social un altro ospite molto speciale”.

A proposito dell’edizione speciale di Future Nostalgia e Club Future Nostalgia Dua Lipa dice: “Ci sarà un remix album che ho creato con il DJ e producer The Blessed Madonna che mi ha aiutato a curare questo disco. Rimanendo in lockdown ho avuto l’opportunità di mettermi in contatto con artisti incredibili, produttori, animatori, se fosse stato un altro momento sarebbe stato impossibile perché sarei stata in viaggio, in tour, al lavoro. In un certo senso sono stata fortunata perché eravamo tutti a casa e quindi ho potuto creare questo disco che sarà disponibile con un’edizione bonus di Future Nostalgia con anche un bellissimo vinile”.

Infine, a proposito della nuovissima collaborazione con Miley Cyrus su Prisoner: “Beh, sono felice sia fuori. Abbiamo parlato di fare qualcosa insieme da tantissimo tempo, siamo ormai amiche da un po’. Miley ha suonato ad un festival in Kosovo e sento che la nostra amicizia sia cresciuta ulteriormente da allora. Avevamo pensato di pubblicare una canzone insieme un anno fa e poi abbiamo deciso di attendere di poter essere insieme in studio per registrare davvero qualcosa insieme che potesse essere una migliore rappresentazione di noi. Dopo il lockdown in Inghilterra sono andata negli Stati Uniti ed è stato tutto perfetto, da un punto di vista stilistico è venuto fuori qualcosa che rappresentasse appieno noi, ciò che stavamo facendo e ci siamo divertiti tantissimo a girare il video”.