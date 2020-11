Boomdabash: dall’11 dicembre il best of della band salentina con inediti

Freschi della pubblicazione del singolo Don’t worry, i Boomdabash annunciano Don’t worry (Best Of 2005-2020), speciale raccolta che comprende grandi successi e brani inediti in uscita il prossimo venerdì 11 dicembre (già disponibile in pre order).

In tempi così difficili, Don’ t worry è l’inno di fiducia con il quale la band intende lanciare un messaggio positivo, invitando a cercare in noi stessi la forza per superare le difficoltà della vita quotidiana. Il video che accompagna il brano è un concentrato di emozioni che rispecchino il sentimento di quelle persone che, grazie alla musica, riescono reagire alle piccole o grandi sfide quotidiane che la vita riserva.