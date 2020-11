Seryo, dal 19 novembre i singoli ‘Per un po’ di metadone’ e ‘Bad Boy’

Da giovedì 19 novembre esce in radio e in digitale Per un po’ di metadone, il nuovo singolo di Seryo che mette in luce le fragilità espresse nel dolore che si affronta quotidianamente quando si è in cerca della propria strada. «Credo sia veramente l’amore a muovere tutto, l’amore verso ciò che facciamo, l’amore verso qualcuno, l’amore per noi stessi. Nella mia vita ammetto che un paio di volte mi si è fermato il cuore ma proprio quando non ho sentito più il battito nel petto mi sono accorto di quanto fosse importante sentirne il ritmo, le accelerazioni, i rallentamenti.»

Nello stesso giorno esce su tutte le piattaforme digitali anche l’inedito Bad Boy, brano in cui il tema portante è introdotto dal suono di alcuni campanellini che disegnano una melodia ipnotica e disturbante con forti influenze dark. Come nella precedente C’è posta per te, anche in questo inedito non mancano influenze rock, rappresentate dagli arpeggi di chitarra grunge che tendono a creare atmosfere malinconiche quasi sofferenti, omaggiando sonorità passate ma sempre attuali.

«Vorrei che chi ascoltasse lo facesse con la mente e il cuore aperti, immaginando che io gli stia parlando guardandolo negli occhi. – spiega Seryo – Vorrei creare “disturbo”, un disturbo dall’indole punk rock, vero, crudo, di quelli che, dopo aver creato delle crepe interiori, ti invitano a risanarle riflettendo».