Dargen D’Amico: dal 4 dicembre il nuovo album ‘Bir Tawil’

[CS] Rapper, cantautore, produttore, beatmaker e fondatore della label indipendente Giada Mesi, Dargen D’Amico è il rappresentante più eclettico e poetico della scena per il suo linguaggio destrutturato, i giochi di equilibrio e uno stile unico. Bir Tawil è l’ultimo affascinante capitolo della Dargen – saga in uscita in doppio LP e in digitale, distribuiti da Universal Music Italia.

“Produrre senza conoscere le leggi del gioco, giocare senza conoscere le regole della musica. Questo processo creativo è stato un tempo fuori dal tempo, uno spazio fuori dallo spazio, surreale, nel senso di parallelo alla realtà”. Sono nate così le quindici canzoni che fanno parte di questo nuovo album in pubblicazione il 4 dicembre 2020 in digitale e l’11 dicembre 2020 in doppio LP.