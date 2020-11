Angelica, esce ‘L’ultimo bicchiere’: “È giusto imparare a dire di no”

L’ultimo bicchiere (Carosello Records) è il nuovo singolo di Angelica disponibile da oggi in streaming e su tutte le piattaforme digitali. Il brano arriva dopo C’est Fantastique e “l momento giusto, formando così un trittico di singoli che anticipa l’uscita del nuovo album di inediti della cantautrice, previsto per l’inizio del 2021.

«“…”, “Ancora cinque minuti”, “Questa volta è l’ultima giuro”, “L’ultimo bicchiere e poi si va”, sono tutti nascondigli per qualcosa di più grande, perlomeno per me – dichiara Angelica – In questo momento sembra che tutti stiamo vivendo di lecite “ultime volte” ma è giusto anche imparare a dire di no, a dire “goodbye”, a scegliere tra Beatles o Stones…che poi è un po’ come fare una scelta di vita piuttosto che un’altra.»

Il brano è scritto dalla stessa Angelica e Daniela Mornati e prodotto da Riccardo Montanari, Giacomo Carlone, Antonio “Cooper” Cupertino) fa parte del nuovo percorso artistico di Angelica nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.